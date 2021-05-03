Петербуржцы поделились впечатлениями от шоу дронов в соцсетях

Чтобы насладится шоу дронов на набережных и центральных улицах города собралось огромное количество петербуржцев.

Зрители были впечатлены зрелищем: в воздухе над Невой дроны образовывали различные фигуры: ангела со шпиля Петропавловской крепости, портрет Александра Невского, Дворцовый мост и многое другое. В воздух с пляжа было поднято пять сотен дронов. Зрители отмечают, что рисунки были очень четкими.

Изображение играющих футболистов появилось в небе в связи с победой «Зенита» в чемпионате России – публика поддержала петербургский футбольный клуб кричалками.