На набережной Макарова планируют построить большую зону отдыха

В Санкт-Петербурге на набережной Макарова собираются построить новый парк. На данный момент архитекторы и урбанисты уже разработали мастер-план парка «Заросли» — зоны отдыха.

Авторы проекта сообщают, что в Васильевском районе не так много парков и скверов, как на острове Декабристов.

«Недавно у нас появилось такое место: естественный зеленый рельефный берег Невы с неожиданными видами и даже небольшим потайным пляжем. Это зеленая часть набережной Макарова – между исторической набережной Макарова и набережной Макарова – автомагистралью», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты предложили создать парк с пляжем, а также с местами для гриля и рыбалки.