Между Петербургом и Москвой образовалась пробка перед заправкой

Автомобилисты пожаловались на многокилометровую пробку, образовавшуюся на платной трассе в сторону Москвы. Затор образовался 1 мая на трассе М-11 у автозаправки в районе поселка Чудово.

По предварительной информации автовладельцы провели несколько часов в пробке. Затор начался в районе 13:00. Особая претензия у водителей к тому, что участок платный. Однако вместо быстрого и комфортного проезда люди были вынуждены много часов провести в пробке.

Причиной ажиотажа, вероятно, стало начало длинных майских праздников, а также в регионе начался дачный сезон.