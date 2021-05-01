«Гостеприимный Петербург» подарит 11 тысяч бесплатных экскурсий

В Северной столице начинается социальная акция «Гостеприимный Петербург». так, с 1 по 7 мая петербуржцы и гости города смогут получить 11 бесплатных экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Участникам акции доступны посещения многочисленных музеев, авторских экскурсий, прокат велосипедов и многие другие виды культурного отдыха.

Целью акции является масштабирование роли туризма в жизни города для привлечения внимания к культуре, истории и интересным местам Северной столицы.