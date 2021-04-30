В Петербурге 2 мая состоится Фестиваль ледоколов

В Северной столице в восьмой раз пройдет уникальный Фестиваль ледоколов. Торжественное мероприятие состоится в Петербурге 2 мая в пол третьего дня. По традиции петербуржцы смогут посетить концерты, тематические лекции и кинопоказы, а также попасть на обзорную экскурсию на ледокол. Об этом сообщает пресс-служба организатора.

В Петербурге также пройдет вальс буксиров. Жители города смогут полюбоваться с Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта на танцующие фонтаны, которые появятся на водной глади с помощью установленных на судне труб системы пожаротушения.

Мероприятие состоится в Акватории Невы у Дворцового моста в 14:30.