В Петербурге к 1 мая обязаны предоставить проект музея на Охтинском мысе

Президент России Владимир Путин поручил представить проект музея-заповедника, который в Петербурге планируют построить на Охтинском мысе. Проект историко-археологического музея должен быть готов к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в Красногвардейском районе власти Петербурга договорились о передаче участка Охтинского мыса для строительства части Музея истории города. Участок принадлежит компании «Газпром-нефть». Площадь музея-заповедника составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Проект будет разработан по поручения Владимира Путина к 1 мая Государственным музеем истории Санкт-Петербурга.

«Инициативу уже обсудили с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Нам удалось прийти к единому положительному решению по этому предложению», – отметил вице-губернатор Пиотровский.