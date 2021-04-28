Здание Биржи в Петербурге может обрушиться из-за отсутствия реставрации

Построенное в начале 19 века в Санкт-Петербурге здание Биржи, которое находится на Стрелке Васильевского острова, переданное в ведение Государственного Эрмитажа и поставленное на реставрацию, находится в критическом состоянии.

В связи с тем, что у здания просел фундамент, возникает вероятность того, что здание может частично обрушиться и понести за собой необратимые последствия, угрожая всему памятнику архитектуры.

Здание Биржи построили в начале 19 века по проекту архитектора Тома де Томона. С 1939 по 2014 год в нем находился Центральный военно-морской музей. После сооружение передали Эрмитажу.