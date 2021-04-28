В Петербурге хотят переименовать улицу Книпович в Смоляную

В Санкт-Петербурге решили переименовать улицу Книпович в Невском районе в Смоляную. Инициатором переименования улицы выступил Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На заседании Петербургской топонимической комиссии уже принято положительное решение. Постановление уже подписал Александр Беглов.

Улица носила название Смоляна до 1976 года. После ее переименовали в честь имя большевички, уроженки Симферополя Лидии Книпович, которая преподавала в Смоленской вечерне-воскресной школе в Петербурге в 90-годах 18 века.

Кроме того, в пресс-службе Смольного сообщили, что историческое название улицы — это ценный исторический топоним, которая раньше входила в состав исторического района Северной столицы — Стеклянного городка.