В Санкт-Петербурге в 80 учреждениях пройдёт "Ночь музеев"

Жители Санкт-Петербурга с нетерпением ждут акцию "Ночь музеев", когда выставочные пространства, театры, галереи, музеи и библиотеки города до самого рассвета будут встречать гостей. В акции примут участие более 80 учреждений.

Организаторы акции сообщили о запланированной программе и регламенте проведения мероприятия. Все участники готовят особенную программу: выставки, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции и концерты.

Объединяет все учреждения их общая тематика "Ночи музеев" - "Звук".

Акция будет проходить в ночь с 22 на 23 мая, как проинформировали организаторы в середине марта. В прошлом году пандемия коронавирусной инфекции поменяла планы, и многие события организаторы проводили в формате онлайн.