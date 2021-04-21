В Петербурге продали два объекта культурного наследия

Пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга сообщила, что в Петербурге во время электронного аукциона было продано два объекта культурного наследия за 121 млн рублей.

Во время торгов был продан земельный участок площадью 19,7 тыс. квадратных метров в Сестрорецке на Тарковском проспекте, 46 за 86,6 млн рублей. На территории располагается 11 зданий бывшего пионерлагеря площадью 2788,8 квадратных метров.

«Одно из зданий является выявленным объектом культурного наследия «Дача В.К. Ефремова (деревянная)», часть объектов возведены в 1917—1927 годах», — сообщили в КИО.

Вторым объектом оказался «Особняк Г.П.Петрова», площадь которого составляет 426,1 квадратных метров. Оно располагается на Вузовской улице, 21А. Его удалос продать за 34,3 млн рублей.