В Петербурге открылся Международный форум труда

В понедельник, 19 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся пятый по счету Международный форум труда, который впервые пройдет в смешанном формате.

Открытие мероприятия посетил и губернатор Северной столицы Александр Беглов, который выступил с приветственным словом. Глава города напомнил о большом уровне безработицы во времена пандемии. Также он отметил, что ее уровень всегда был самым низким по сравнению с другими регионами России и сохранение доходов горожан — «не только тема профессиональной дискуссии на форуме, но и серьезнейшая задача, которая стоит перед обществом».

Пятый Петербургский Международный форум труда будет проходить в смешанном очно-онлайновом формате с 19 по 23 апреля.