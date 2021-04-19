На режиссера Алексея Германа подали иск представители Союза кинематографистов

В Петербурге конфликт между режиссером Алексеем Германом и Союзом кинематографистов вылился в иск со стороны СК в отношении режиссера. Об этом общественности заявил сам Алексей 19 апреля, в понедельник, в социальной сети.

Союз кинематографистов отмечает, что с 2012 года режиссер критикует их в большом объеме, обвиняя в планах обанкротить учреждение культуры. Причиной конфликта называют закрытие Дома творчества в Репино.

«Никаких извинений от меня Союз кинематографистов Петербурга не дождется. И не стоит меня запугивать судебными исками», — Алексей ответил подавшим иск на своей страничке.