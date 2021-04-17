В Санкт-Петербурге открылась выставка работ советского художника Натана Альтмана

Вчера, в пятницу, 16 апреля, в петербургской галерее KGallery была открыта выставка работ Натана Альтмана. Это первая масштабная экспозиция советского художника с конца 1960-х годов.

Более ста работ Альтмана представлено на выставке. Среди них можно увидеть графику и живопись, скульптуру и фарфор, книги, эскизы театральных работ и иллюстраций, а также проекты революционного украшения Петрограда. На официальном сайте галереи организаторы выставки поделились, что экспонаты охватывают весь период творчества художника.

"Ранний период творчества Альтмана представлен такими картинами как «Весна» и «Осень в парке», а абстрактная живопись 1910-х годов",- сообщается на сайте KGallary.

На выставке можно будет увидеть автопортрет Альтмана "Портрет молодого еврея", который был написан в 1916 году, полотно "Зимний пейзаж. Пермь" 1942-ого года и другие работы художника.

Выставка продлится до 13 июня.