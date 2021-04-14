Музей граммофонов и фонографов получил возможность не платить аренду

В Петербурге продолжит свое существование частный музей граммофонов и фонографов В. И. Дерябкина. Угроза закрытия музея миновала, благодаря администрации Северной столицы, которая заключила новый договор с частным уникальным музеем.

Согласно новому контракту, владельцам музея не придется платить за аренду помещения на Большой Пушкарской улице в доме №45.

«Здесь хранится коллекция, которая известна не только в нашем городе, но и во всей России, в мире. <…> Это важная просветительская деятельность. Такие музеи обязательно нужно сохранять и поддерживать», — отметил Александр Беглов.