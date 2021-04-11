Реконструкция Кронштадтского восстания пройдет 18 апреля

В Кронштадте организуют реконструкцию восстания в честь его 100-летнего юбилей. Событие запланировано на 18 апреля. Организатором выступит Историко-культурный центр «Патрия». Об этом сообщает Александра Ефимова, куратор проекта.

Событие пройдет на территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости, расположенных на Южной Кронштадтской дороге, 44. В реконструкции смогут принять участие любые желающие.

«Для проведения реконструкции военно-исторических событий территория Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости является особо удачным местом как по размещению зрителей, так и по созданию максимально приближенных условий событий марта 1921 года», — отметила куратор.

На данный момент подано 70 заявок, однако ожидается, что участие примут более 500 человек.