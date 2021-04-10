Жители Петербурга и Ленобласти приняли участие в «Тотальном диктанте»

В Петербурге состоялся ежегодная проверка на грамотность. Жители Петербурга и области приняли участие в «Тотальном диктанте» в субботу, 10 апреля.

Для проведения диктанта каждый год специально для акции создается текст, читают его всегда известные люди. В 2021 году текст написал Дмитрий Глуховский. Примечательно, что его история превратилась в сценарий для короткометражного фильма, который в качестве сюрприза показали перед диктантом.

Всего в очном формате приняло участие 5000 петербуржцев. Чтецом стал заслуженный артист России Михаил Разумовский. Кроме того, желающие моги подключиться к диктанту в онлайн-формате.