В Петербурге установят мемориальную доску в память о блокадной булочной

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе на одном из фасадов здания установят мемориальную доску, которую повесят в честь ленинградской булочной, которая продолжала работать даже во время блокады Ленинграда. Памятную табличку установят на фасаде дома №29 на Каменноостровском проспекте.

«Булочная на Каменоостровском работала всю блокаду, там жители осажденного города получали 125 граммов хлеба в день. Чем была булочная для ленинградцев в блокадные годы — до конца понимают только свидетели тех страшных и трагических событий», — заявила депутат Законодательного собрания Петербурга Мария Шишкина.

Также она добавила, что важно не на словах, которых звучит в святые ленинградские даты иногда больше, чем нужно, охранять памятные блокадные адреса.