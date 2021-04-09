Генеральный директор Эрмитажа прокомментировал ситуацию с обнаженными скульптурами

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что сожалеет по поводу резонанса, вызванного темой влияния обнаженных скульптур на детей.

По словам Пиотровского, его огорчает осознание того, что данная тема волнует общество больше, что программа развития музея.

Гендиректор музея отметил, что «обыкновенный и традиционный вопрос» об обнаженных скульптурах всегда существовал в жизни музеев, его вспомнили в качестве шутки.

Напомним, ранее в Эрмитаж поступила официальная жалоба, в которой говорилось о том, что обнаженные скульптуры оказывают негативное влияние на несовершеннолетних посетителей музея.