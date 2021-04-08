В СПЧ прокомментировали жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что те жалобы, которые поступают в Государственный Эрмитаж, о том, что обнаженные скульптуры, стоящие в музее, негативно влияют на несовершеннолетних детей, необходимо перенаправлять к врачу-психиатру.

С 8 по 9 апреля Фадеев будет находиться в Екатеринбурге. В четверг, 8 апреля, он провел лекцию в Уральском федеральном университете. На данный момент глава СПЧ выступает на мероприятии, которое проходит в парке «Россия — моя история».

«Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", — заявил Валерий Фадеев на мероприятии, отвечая на вопрос о поступивших жалоб в адрес Эрмитажа.