Спустя пять лет реставрации откроется Елагин дворец

В Петербурге 13 апреля состоится церемония открытия Елагина дворца, который последние пять лет находился на реставрации. В честь открытия ЦПКиО имени Кирова разыграет призы. Об этом сообщают представители парка в социальной сети «ВКонтакте».

«В честь открытия дворца первые 10 посетителей, купившие входной билет, получат подарок от Стеклодувной мастерской на память об этом событии. Также на официальной странице в соцсети парка 12 апреля разыграют призы», - отметили в ЦПКиО.

Со вторника, 13 апреля, дворец будет работать каждый день кроме понедельника и среды. Двери дворца открыты с 10 часов утра до 18:30.