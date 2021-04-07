На Эрмитаж пожаловались из-за влияющих на детей обнаженные скульптуры

В Петербурге пожаловались на обнаженные фигуры в Государственном музее Эрмитаж. Руководство музея не сообщает из какого именно ведомства поступила жалоба.

Как сообщает генеральный директор музея Михаил Пиотровский, официальная жалоба направлена на негативное влияние обнаженных скульптур на детей, не достигших 18 лет.

«У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», - сообщил гендиректор Эрмитажа.

Напомним, подобный инцидент произошел в 2016 году. Тогда скандал вызвала копия статуи Давида, в результате чего был создан опрос о необходимости прикрыть наготу скульптуры.