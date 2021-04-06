Международный транспортный фестиваль состоится в Петербурге с 20 по 22 мая

В Петербурге пройдет II Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Мероприятие запланировано с 20 по 22 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Transportniytseh».

Согласно регламенту фестиваля, в городе состоятся три крупных мероприятия. 20 мая горожане смогут наблюдать, а также поучаствовать в конкурсе между регионами. В соревнованиях сразятся водители автобусов, демонстрирующие профессиональное мастерство. 21 мая под открытом небом состоится выставка различных моделей грузовиков на альтернативном топливе и электробусов.

В последний день фестиваля, 22 мая, в Петербурге пройдет крупнейший в России международный парад ретро-транспорта. Традиционно по Невскому проспекту проследуют десятки раритетных автомобилей, троллейбусов и автобусов.