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«Ленфильм» отказался принять фестиваль «Артдокфест»

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© Фото: pixabay.com

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Соответствующая просьба режиссера Александра Сокурова была отклонена.

Руководство киностудии «Ленфильм» отказалось принимать фестиваль документального кино «Артдокфест». Причиной отказа стал плотный график мероприятий в студии. Об этом сообщает пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

В связи с заранее согласованными мероприятиями и невозможность отменить или заменить фиксированные даты руководство кинокомпании «Ленфильм» отказало в просьбе режиссера Александра Сокурова.

«Кроме того, на прошлой неделе кафе при киноцентре закрылось на ремонт, что также ставит под вопрос возможность проведения крупных фестивальных мероприятий, тем более международных», — ответили в пресс-службе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о направленном Сокуровым обращении руководству «Ленфильма» с просьбой принять фестиваль, ранее отмененный в Доме кино и в «Лендоке».

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