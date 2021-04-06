За граффити Даниила Хармса вступился Александр Розенбаум

В социальной сети Инстаграм появился пост в защиту граффити с изображением Даниила Хармса на странице артиста Александра Розенбаума. Рисунок расположен на фасаде многоквартирного дома № 11 по ул. Маяковского.

«Граффити. Талантливым людям порой удается вдохнуть новую жизнь в старые привычные образы улиц. Душевная благодарность.. за Хармса в Петербурге и Булгакова в Москве, например.. Граффити влетело в нашу повседневность необычайной яркой птицей, и жизнеспособность её, в конечном итоге, определится людьми, живущими рядом, как это и должно быть», - опубликовал певец надпись к фотографии.

Напомним, ранее администрация Центрального района обратилась в суд с просьбой закрасить изображение писателя.