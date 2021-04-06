Ленфильм просят принять фестиваль «Артдокфест»

Фестиваль, находящийся под угрозой срыва, может состояться при помощи «Ленфильма». Руководству кинокомпании направил соответствующую просьбу кинорежиссер Александр Сокуров.

Речь идет о фестивале «Артдокфест», который ранее должен был состояться в Доме кино. Напомним, сотрудники Роспотребнадзора опечатали залы кинотеатра, в связи с чем фестиваль остался под угрозой срыва.

Информация о просьбе принять фестиваль в Ленфильме появилась на странице в социальной сети Facebook 5 апреля у Народного артиста Александра Сокурова.

«Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас», - попросил режиссер.