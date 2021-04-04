Роспотребнадзор вместе с полицейскими опечатал кинозалы «Артдокфеста» в Петербурге

Организаторы фестиваля «Артдокфест» в Санкт-Петербурге сообщили, что к ним на открытие мероприятия пришли сотрудники Роспотребнадзора, а также полиции и опечатали все кинозалы.

«Что будет с сеансом 21:00, мы пока не понимаем», — написали организаторы фестиваля.

Как сообщают сами организаторы мероприятия, сорвать фестиваль пытается сорвать «небезызвестный Тимур Булатов (Исаев)», который и прислал сюда сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

Тамара Ларина, куратор программ «Артдокфеста» и продюсер Евгений Гиндилис сообщили, что Роспотребнадзор и полиция ворвались к ним в зал, для того чтобы проверить соблюдение противоэпидемиологических мер. Также организаторы отметили, что надзорные органы хотели войти в зал во время минуты молчания перед показом фильма «Расторгуев», который посвящен погибшему в ЦАР режиссеру Александру Расторгуеву.