Андрей Радин стал председателем Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области

В Петербурге избрали нового председателя Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области. Голосование состоялось в ходе съезда 3 апреля, в субботу. В результате новым председателем стал Андрей Радин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что за кандидатуру Андрея Радина проголосовало большинство делегатов. Ранее Радин работал гендиректором Ленинградской областной телекомпании.

Председатель заменил ранее занимающую этот пост Людмилу Фомичеву. Напомним, 3 марта ее кандидатуру освободили от должности директора Союза журналистов. До назначения нового председателя временно исполняющим обязанности заместителя директора назначили Михаила Иванов.