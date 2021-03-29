«Алые паруса» состоятся в 2021 году в оффлайн режиме

В Петербурге состоится праздник для выпускников «Алые паруса» в обычном режиме. Праздник 2021 года пройдет в очном формате, но с учетом противоэпидемиологических требований. Об этом сообщил лично Александр Беглов, губернатор Северной столицы.

Напомним, в 2020 году праздник прошел в онлайн формате в связи с пандемией коронавируса.

«В этом году обязательно проведем «Алые паруса» в акватории Невы и будем готовиться к возвращению в Петербург крупных событий», - отметил градоначальник.