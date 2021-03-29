Из выкупленного памятника конке у «Василеостровской» сделают туристический объект

Стала известна дальнейшая судьба памятника конке с трамвайным вагоном, расположенному у станции метро «Василеостровская». Своими планами поделилась новая владелица исторического объекта Екатерина Шабалина.

Напомним, в середине марта женщина приобрела памятник конке с торгов за 11 тысяч рублей. Ранее памятник принадлежал компании ООО «Глиссада», которая в 2019 году стала банкротом. С тех пор памятник заметно испортился вандалами и прохожими. В частности, на нем появились надпись краской, а внутри вагона образовалась гора мусора.

Новая владелица Екатерина Шабалина отметила, что планирует сделать из памятника туристический объект, предварительно восстановив его прежний вид.