В Петербурге 27 марта отмечают Всемирный День театра

В многих странах 27 марта, в субботу, отмечается Всемирный День театра. В Петербурге также отмечают один из главных культурных праздников. Жителей Северной столицы поздравил губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге более 100 театров и 30 концертных площадок, соответственно город часто принимает международные фестивали и конкурсы. Даже в пандемию коронавируса культурная жизнь Петербурга не остановилась. Постановки показывали в онлайн режиме.

«Событием года стала благотворительная акция #помогиврачам, инициированная петербургскими артистами. К ней присоединились театральные деятели из других регионов», — отметил Беглов.