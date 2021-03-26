65 авторов представили свои скульптуры в ЦВЗ «Манеж»

В Петербурге открылась выставка скульптур «(Не)подвижность» в Центральном выставочном зале «Манеж». Авторами экспонатов стали 65 различных скульпторов со всей страны. На выставке собрано более 150 их произведений искусства. Об этом сообщает Елизавета Павлычева, заведующая выставочным отделом выставочного зала.

«Нами были отобраны самые редкие, самые знаковые образцы русской скульптуры. Мы приглашаем зрителей как будто бы символически перешагнуть через оркестровую яму и оказаться прямо на сцене санкт-петербургских императорских академических театров. Это наша попытка вывести скульптуру на первый план, дать ей «право голоса» — отменили в ЦВЗ.

Известно, что выставка открылась 24 марта.