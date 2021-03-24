Первый пуск фонтанов в Петергофе состоится 24 апреля

Пресс-служба Петергофа сообщает, что ровно через месяц начнется сезон фонтанов в музее-заповеднике, то есть уже 24 апреля.

На данное мероприятие можно будет попасть только при наличии билета в Нижний парк. Их можно будет приобрести только за две недели до начала мероприятия. Начиная с 24 апреля, все фонтаны Петергофа будут работать круглосуточно.

«Ровно месяц остался до начала летнего сезона в Петергофе. 24 апреля будет дан первый пуск фонтанов в 2021 году. Попасть на него можно будет, просто купив билет в Нижний парк. Билеты поступят в продажу за две недели до даты», — сообщили в пресс-службе музея.

На данный момент, музей-заповедник можно посетить абсолютно бесплатно.