На проведение культурных мероприятий в Петербурге будет выделено 818 млн рублей

В пресс-службе Смольного сообщили, что из городского бюджета будет выделено 818 млн рублей на проведение мероприятий в области искусства и культуры. Сообщается, что эти средства предоставит правительство Северной столицы социально ориентированным некоммерческим организациям.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что проведение таких мероприятий — это важная составляющая имиджа города. На данный момент в регионе в области культуры и искусства зарегистрировано более 300 организаций. На поддержку негосударственных театров из бюджета будет выделено 70 млн рублей.