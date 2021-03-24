Памятник зайцу перед Петропавловской крепостью отреставрируют в текущем году

В Петербурге отреставрируют памятник зайцу, который находится перед Петропавловской крепостью. Реставрация пройдет в ходе ремонта сваи Иоанновского моста, ведущего к крепости через Кронверкский пролив. Об этом сообщает компания «Мостотрест», отвечающая за содержание мостов города.

«Памятник зайцу у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, временно переехал со своего места. Сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" демонтировали самого знаменитого зверька города в рамках подготовки ледорезов (кустов свай), на которых он стоял, к осмотру и ремонту», - отмечают в ведомстве.

Памятник зайцу был открыт в честь 300-летия города в 2003 году.