Петербуржцы слепили из снега мини-версию Казанского собора

В Петербурге появилась снежная миниатюра Казанского собора. Фигура появилась на Большой Конюшенной улице. Ее создали петербуржцы, которые умеют ловко лепить из снега.

Высота фигуры из снега достигает одного метра. Прохожие, увидев необычную скульптуру, начали делиться кадрами миниатюрного Казанского собора в социальных сетях. Некоторые люди даже организовали фотосессии рядом с необычным объектом. Тем более, что снег в марте долго не простоит.

В течение дня обещают плюсовую температуру, которая достигнет +3 градусов днем. Кроме того, возможны небольшие осадки в связи с усиленной облачностью.