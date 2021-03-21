В честь Всемирного дня поэзии в Петербурге подсветили памятник Маяковскому и Джалилю

В Петербурге компания «Ленсвет» подсветила памятники Владимиру Маяковскому и Мусе Джалилю в честь Всемирного дня поэзии. Так, в воскресенье, 21 марта, вечернее световое оформление привлекало петербуржцев к поэтам. Об этом сообщает пресс-служба «Ленсвета».

«С подсветкой памятники привлекают внимание окружающих, предлагают остановиться и вспомнить поэтические строки», – отмечают в компании.

Памятник поэту Джалилю расположен на пересечении Гаванской улицы и Среднего проспекта, а бюст Владимира Маяковского находится на перекрестке улиц Некрасова и Маяковского.