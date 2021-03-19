В БДТ могут создать надувной передвижной театр

В заседании попечительского совета БТД участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, худрук театра Андрей Могучий и другие.

Встреча была посвящена обсуждению итогов прошлогодней работы БДТ и планов на 2021 год. Беглов отметил, что БДТ был одним из первых театров, которые перешли на онлайн-формат работы в условиях пандемии. Кроме того, Большой драматический театр стал лидером по количеству спектаклей и акций, показанных в сети.

В настоящее время в БДТ проектируют передвижной театр, представляющий собой надувную конструкцию, внутри которой будет размещена сцена с 500 местами для зрителей в зале.