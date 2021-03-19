Здание Академии легкой промышленности на Суворовском проспекте ждет реставрация

По информации, которая была предоставлена администрацией Петербурга, в 2021 году будет осуществлена реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Здание Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова».

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что Петербург знаменит множеством архитектурных шедевров, созданными великими творцами прошлого. Однако и в более поздний период в городе были построены здания, архитектура которых заслуживает внимания.

В настоящее время фасады здания повреждены, в связи с чем проводится конкурс для определения подрядной организации, которая займется реставрацией здания Академии.