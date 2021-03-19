В парке 300-летия благоустроят пляжную зону и создадут спортивную и досуговую среду

В Петербурге планируют создать современную городскую среду. Возможность развития города обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром». Встреча состоялась в пятницу, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе встречи обсудили комплексное развитие береговой линии Приморского района. «Газпром» планирует поддержать благоустройство пляжной зоны в парке 300-летия Петербурга, а также создание культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры.

Кроме того, парк планируют объединить вместе с «Лахта Центром» и стадионом Крестовского острова в единый градостроительный ансамбль.