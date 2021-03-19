Для музея городской скульптуры Петербурга выделят новое помещение

Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга собирается переезжать в новое помещение. Для него выделят новое пространство в здании на Невском проспекте, дом 19. Площадь занимаемого музеем помещения будет составлять более 400 квадратных метров.

Уже к концу следующей недели музей получит ключи от помещения. Кроме того, петербуржцев проинформировали о том, что все посещения современных и интересных композиций можно будет увидеть уже в новом здании.

Также, музей собирается сотрудничать с Центром искусства и музыки библиотеки им. В.В.Маяковского. Оба культурных учреждения будут проводить совместные лекции, мероприятия и образовательные сессии.