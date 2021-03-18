Акция «Ночь музеев» пройдет в Петербурге с 22 на 23 мая

Популярнейшая ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в этом году в ночь с 22 на 23 мая. По традиции событие намечено в ночь с субботы на воскресенье. О дате акции сообщили организаторы в социальной сети «ВКонтакте».



«Дата «Ночи музеев» в 2021 определена! Это ночь с 22 на 23 мая, как обычно с субботы на воскресенье. Мы готовимся и в середине апреля, за месяц до «Ночи музеев», начнем рассказывать о формате и программах этого года», – указали организаторы акции.

Кроме того, тема выставок в текущем году также уже известна. Экспозиции посвятят теме «Звук».



В минувшем году акция проходила в необычном формате. Музеи проводили экскурсии онлайн в связи с пандемией.