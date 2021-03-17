В Ботсаду зацвела сакура

В Петербурге зацвела сакура. Петербуржцы наблюдают за цветением необычного растения в Ботаническом саду. Очевидцы отмечают, что в этом году сакура налилась свекольным оттенком.

Посетители Ботанического сада начали делиться кадрами цветущей сакуры в социальных сетях. Фотографии также появились во «ВКонтакте» в сообществе «Ботанический сад БИН РАН». Автором кадров называют Игоря Сорокина.

Посмотреть и насладиться цветущим растением из Японии можно в оранжерейном японском садике в Ботаническом саду Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о сурках Ижорике и Августине, которые вышли из домика с приходом весеннего тепла.