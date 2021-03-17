В Кронштадте первым экспонатом музея военно-морской славы станет атомная подводная лодка

Музей военно-морской славы планируют открыть в Кронштадте. Об этом стало известно после встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с Ксенией Шойгу, которая руководит проектным офисом по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Встреча состоялась в среду, 17 марта.

Первым экспонатом музея может стать советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Общая площадь строительства кластера достигает 347 тысяч квадратных метров. Помимо музея там разместят исторический парк, морскую гавань, две гостиницы, детские площадки и точки питания.

Согласно плану, проект будет завершен к 2025 году.