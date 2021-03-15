Студенты Академии художеств требуют убрать работы экс-начальницы Минобороны

В Петербургской Академии художеств им. Репина 16 марта состоится выставка работ Евгении Васильевой, бывшей начальницы Министерства обороны. Однако студенты и профессора Академии требуют убрать ее работы из стен учебного заведения.

«Подобному акту вандализма не место в стенах Академии!», — написали в открытом письме ректору и директору Музея.

Примечательно, что письмо собрало около 200 подписей. Также активисты провели флешмоб, фотографируясь с портретами великих художников, чтобы показать, что Васильевой не место среди них.

Напомним, Евгения Васильева была ранее осуждена по статье «Мошенничестве в особо крупном размере». После того женщина сменила профиль деятельности и даже стала почетным членом петербургской Академии художеств.