Петербурженка, создавшая торт в виде "Хищника", победила в международном конкурсе тортов

Жительница Петербурга одержала победу в популярном британском конкурсе тортов Cake international, заняв первое место в номинации «Декоративные статуэтки». О радостном событии Татьяна Холодцова рассказала у себя в Instagram, опубликовав фотографию диплома Cake international.

Для конкурса женщина создала торт в виде «Хищника» из одноименного фильма. Высота статуэтки составила 34 сантиметра. Подписчики Татьяны Холодцовой восхитились ее трудом, а сама женщина отметила, что статуэтка монстра является выставочной работой, а не просто кондитерским изделием, хотя «Хищника» можно и съесть.