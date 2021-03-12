КГИОП включил деревянные дачи в Лисьем Носу и Озерках в перечень объектов культурного наследия регзначения

Деревянные дома в Лисьем Носу и Озерках были признаны объектами культурного наследия регионального значения Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дом в Озерках, расположенный на Варваринской улице, был возведен еще в начале прошлого века. Стиль здания – неоклассицизм: дача была украшена башенками, верандами и другими элементами декора. Дом на Холмистой является зданием администрации поселка Лисий Нос. Оконные проемы украшают профилированные наличники. Дом также имеет необычную вальмовую крышу с 2 слуховыми окнами.

В КГИОП сообщили, что государственную историко-культурную экспертизу, которая обосновала целесообразность включения домов в список объектов регзначения, выполнил Михаил Мильчик по заказу КГИОП. Средства на экспертизу были выделены из бюджета Петербурга.