Минкульт отклонило инициативу депутата о расширении заповедника на территории Охтинского мыса

В Министерстве Культуры по Петербургу было принято решение об отказе расширения границ музея-заповедника на Охтинском мысе. С соответствующей инициативой выступал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Согласно задумке депутата, территорию заповедника можно было увеличить с 15% до 100%. Однако Минкульт не увидел достаточных для того оснований, так как памятники заповедника итак включены в список объектов культурного наследия. Однако было предложено альтернативное решение – создание музея, который бы сохранил историю памятников Охтинского мыса. Соотвествующею идею Вишневский обсудил с вице-губернатором Борисом Пиотровским.