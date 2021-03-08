Новый клип Little Big посмотрели около полумиллиона раз за три часа

Российская группа Little Big выложила на YouTube новый клип на трек Sex Machine.

За 3 часа под видео набралось почти полмиллиона просмотров. Клип лайкнули 78 тысяч раз, под видео оставили почти 8 000 комментариев.

Одну из ключевых ролей в клипе сыграл Дмитрий Красилов. Известность к танцору пришла после клипа на песню Uno. С этим треком музыканты должны были поехать на «Евровидение-2020» от России, однако, конкурс был отменен в связи с пандемией COVID-19.

Финал нового клипа содержит отсылку к Uno: клип на Uno получит рекордное количество просмотров на YouTube-канале международного конкурса.