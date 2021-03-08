Группа Little Big выпустила сингл к 8 марта

Петербургская группа Little Big, исполняющая песни в стиле рейв, в Международный женский день презентовала новую композицию. Новый сингл называется Sex Machine.

Известно, клип к этой песне был снят на территории Кировского завода в Северной столице. Главным героем клипа стал, полюбившийся всем «пухляш» Дмитрий Красилов. По сюжету ему, как в «Людях в черном» стирают память, а затем он попадает в клип «Uno».

Напомним, петербургская группа прославилась на весь мир, благодаря участию в Евровидении 2020. Несмотря на несостоявшейся из-за пандемии мероприятие, видеоклип «Uno» стал самым просматриваемым за всю историю конкурса.