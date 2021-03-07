Юрия Никулина изобразили граффитисты в Московском районе

В Московском районе Петербурга появилось граффити с изображением советского артиста Юрия Никулина. Рядом с портретом расположилась цитата – «Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение». Об этом стало известно из социальной сети «ВКонтакте».

Портрет Юрия Никулина порадует жителей города в одном из дворов на Авиационной улице в Московском районе. Ранее в Ленинградской области уже появлялось граффити с актером. Тогда портрет появился в поселке Тельмана.

На прошлом граффити помимо портрета можно найти цитату: «И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках». Напомним, народный любимец был еще и фронтовиком. Артист воевал в Великой Отечественной войне под Ленинградом, а также имел различные боевые награды.